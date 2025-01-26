Певица Алсу взялась за оружие после развода с бизнесменом

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Певица Алсу решила попробовать биатлон в качестве хобби
Певица Алсу решила попробовать биатлон в качестве хобби Фото:

Певица Алсу, которая в 2024 году рассталась со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым попробовала новое хобби. В соцсетях девушка опубликовала фото, на котором держит в руках биатлонную винтовку.

«Пообещала себе в этом году научиться чему-то новому. Честно, не думала, что это будет биатлон, но это оказалось нереально крутое занятие и ощущения превзошли все ожидания», — подписала снимок певица.

Алсу призналась, что попробовать свои силы в новом для себя виде спорта ей пришлось из-за участия в «звездной гонке». Мероприятие пройдет в Лужниках 2 февраля.

Певица Алсу развелась со своим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым 27 августа спустя 18 лет брака. Девушка подала на развод еще в конце мая, но ее экс-супруг, пытаясь сохранить отношения, просил суд дать два месяца на примирение. Однако Алсу заявила, что ее решение о разводе окончательное.

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Певица Алсу, которая в 2024 году рассталась со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым попробовала новое хобби. В соцсетях девушка опубликовала фото, на котором держит в руках биатлонную винтовку. «Пообещала себе в этом году научиться чему-то новому. Честно, не думала, что это будет биатлон, но это оказалось нереально крутое занятие и ощущения превзошли все ожидания», — подписала снимок певица. Алсу призналась, что попробовать свои силы в новом для себя виде спорта ей пришлось из-за участия в «звездной гонке». Мероприятие пройдет в Лужниках 2 февраля. Певица Алсу развелась со своим мужем, бизнесменом Яном Абрамовым 27 августа спустя 18 лет брака. Девушка подала на развод еще в конце мая, но ее экс-супруг, пытаясь сохранить отношения, просил суд дать два месяца на примирение. Однако Алсу заявила, что ее решение о разводе окончательное.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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