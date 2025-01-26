Собянин рассказал, куда из Москвы пропал снег

Собянин пошутил о том, что снег в Москве пропал после переезда «Газпрома»
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Москве не хватает денег на снег, пошутил Собянин
Москве не хватает денег на снег, пошутил Собянин Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин с юмором прокомментировал исчезновение снега в столице, связывая это с переездом госкорпорации «Газпром» в Санкт-Петербург. Он выразил мнение, что компания якобы забрала снег с собой.

«„Газпром“ уехал, и денег не хватает на снег. Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил Собянин главе госкорпорации Алексею Миллеру. Информацию сообщил журналист Павел Зарубин. Собянин также добавил, что предупреждал его об этой проблеме.

Синоптики предсказывали теплую зиму в Москве, с рекордами температур. Высота снежного покрова в Москве к январю составила всего четыре сантиметра, что значительно ниже нормы. В то же время Санкт-Петербург столкнулся с сильными снегопадами, которые повлияли на работу аэропорта. «Газпром» переехал в Лахта-центр в Петербурге в 2021 году.

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Мэр Москвы Сергей Собянин с юмором прокомментировал исчезновение снега в столице, связывая это с переездом госкорпорации «Газпром» в Санкт-Петербург. Он выразил мнение, что компания якобы забрала снег с собой. «„Газпром“ уехал, и денег не хватает на снег. Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил Собянин главе госкорпорации Алексею Миллеру. Информацию сообщил журналист Павел Зарубин. Собянин также добавил, что предупреждал его об этой проблеме. Синоптики предсказывали теплую зиму в Москве, с рекордами температур. Высота снежного покрова в Москве к январю составила всего четыре сантиметра, что значительно ниже нормы. В то же время Санкт-Петербург столкнулся с сильными снегопадами, которые повлияли на работу аэропорта. «Газпром» переехал в Лахта-центр в Петербурге в 2021 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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