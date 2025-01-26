Собянин рассказал, куда из Москвы пропал снег

Мэр Москвы Сергей Собянин с юмором прокомментировал исчезновение снега в столице, связывая это с переездом госкорпорации «Газпром» в Санкт-Петербург. Он выразил мнение, что компания якобы забрала снег с собой.
«„Газпром“ уехал, и денег не хватает на снег. Взяли весь снег в Питер увезли», — ответил Собянин главе госкорпорации Алексею Миллеру. Информацию сообщил журналист Павел Зарубин. Собянин также добавил, что предупреждал его об этой проблеме.
Синоптики предсказывали теплую зиму в Москве, с рекордами температур. Высота снежного покрова в Москве к январю составила всего четыре сантиметра, что значительно ниже нормы. В то же время Санкт-Петербург столкнулся с сильными снегопадами, которые повлияли на работу аэропорта. «Газпром» переехал в Лахта-центр в Петербурге в 2021 году.
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