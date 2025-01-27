На Украине массово задерживают глав городов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ассоциация городов Украины протестует против массовых задержаний мэров по всей стране
Ассоциация городов Украины протестует против массовых задержаний мэров по всей стране Фото:

На Украине массово задерживают мэров. Ассоциация городов страны выразила протест против серии задержаний, указывая, что представители правоохранительных и судебных органов нарушают законодательство. Об этом пишут украинские СМИ.

«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — сообщила Ассоциация в своем обращении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выдержки из обращения приводят в украинском издании «Страна».

Отмечается, что мэров, избранных жителями, лишают их постов с помощью искусственных дел. Так, мэра города Дрогобыч задержали за празднование Дня Соборности, мэра города Ирпень арестовали за законный выезд за границу, а мэра города Нетишина отстранили от должности и поместили под домашний арест за приобретение дронов для ВСУ. И это только часть случаев, подчеркивается в обращении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Украине массово задерживают мэров. Ассоциация городов страны выразила протест против серии задержаний, указывая, что представители правоохранительных и судебных органов нарушают законодательство. Об этом пишут украинские СМИ. «Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — сообщила Ассоциация в своем обращении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выдержки из обращения приводят в украинском издании «Страна». Отмечается, что мэров, избранных жителями, лишают их постов с помощью искусственных дел. Так, мэра города Дрогобыч задержали за празднование Дня Соборности, мэра города Ирпень арестовали за законный выезд за границу, а мэра города Нетишина отстранили от должности и поместили под домашний арест за приобретение дронов для ВСУ. И это только часть случаев, подчеркивается в обращении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...