На Украине массово задерживают глав городов

На Украине массово задерживают мэров. Ассоциация городов страны выразила протест против серии задержаний, указывая, что представители правоохранительных и судебных органов нарушают законодательство. Об этом пишут украинские СМИ.
«Давление на органы местного самоуправления продолжает усиливаться. Речь, в частности, о нарушении законодательства, процедур и справедливости при проведении процессуальных действий правоохранительными и судебными органами против председателей небольших общин уже в 2025 году», — сообщила Ассоциация в своем обращении украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, выдержки из обращения приводят в украинском издании «Страна».
Отмечается, что мэров, избранных жителями, лишают их постов с помощью искусственных дел. Так, мэра города Дрогобыч задержали за празднование Дня Соборности, мэра города Ирпень арестовали за законный выезд за границу, а мэра города Нетишина отстранили от должности и поместили под домашний арест за приобретение дронов для ВСУ. И это только часть случаев, подчеркивается в обращении.
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