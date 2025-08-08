Кремль раскрыл детали общения Путина и Си Цзиньпина

Путин и Си Цзиньпин обсудили итоги встречи президента РФ с Уиткоффом
Путин и Си Цзиньпин созвонились
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили итоги встречи российского лидера со специальным посланником главы США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Президент России рассказал председателю КНР об основных итогах своей беседы 6 августа со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом», — написали в telegram-канале Кремля. Си Цзиньпин выразил благодарность за предоставленную информацию и заявил о поддержке долгосрочного урегулирования украинского кризиса.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества между Россией и Китаем, уделив внимание подготовке к предстоящему визиту Путина в КНР. В ходе визита глава российского государства примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и мероприятиях, посвященных 80-летию Победы над милитаристской Японией и завершению Второй мировой войны.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что 8 августа состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Инициатива проведения беседы исходила от российской стороны. В ходе разговора Си Цзиньпин выразил удовлетворение тем, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать диалог и стремятся к укреплению двусторонних отношений.

