В МИД РФ допустили наращивание ядерного арсенала в России

Россия может нарастить объемы ядерного арсенала из-за США
Россия может нарастить свой ядерный арсенал, если в США продолжится развитие глобальной системы противоракетной обороны (ПРО). Последнее ставит крест на уменьшении количества стратегических наступательных вооружений, сообщил посол МИД России Григорий Машков.
«Не исключено, что перед Россией может встать вопрос о наращивании ядерных и ракетных арсеналов», — заявил Машков. Его слова передает РИА Новости.
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