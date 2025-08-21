Скончалась заслуженная артистка России Валентина Костюкова

Заслуженная артистка России Валентина Костюкова скончалась на 82-м году жизни, сообщила пресс-служба ГКУК «Русский драмтеатр им. М. Горького». Точная причина и обстоятельства смерти не уточняются.
«Всю свою жизнь Валентина Борисовна преданно служила сцене, всегда целиком отдавалась творчеству, создавая яркие и незабываемые образы. Коллектив театра выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Борисовны!» — говорится в сообщении театра. Оно опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».
Валентина Костюкова родилась 8 октября 1943 года в немецком городе Ланквиц по пути в концлагерь, куда этапировали коллектив Киевского оперного театра, не успевший эвакуироваться. С 1974 года Валентина Борисовна служила в Кабардино-Балкарском русском драмтеатре им. М. Горького.
За свою карьеру она исполнила множество ярких ролей в спектаклях, включая «Бешеные деньги» Александра Островского, «Власть тьмы» Льва Толстого, «С любовью не шутят» Педро Кальдерона, «Баллада о матери» Георгия Мдивани, «Семья преступника» Паоло Джакометти, «Разлом» Бориса Лавренева, «Жестокие игры» Алексея Арбузова и главную роль в постановке «Моя дорогая Памела» Джона Патрика.
