Генпрокуратура проверит работу Чубайса на посту «Роснано» и помощника Путина

Генпрокуратура проверит работу Анатолия Чубайса на посту помощника президента и в компании «Роснано». Обращение с просьбой провести проверку в ведомство направили депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой.
«У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — заявил Картаполов. Его слова передает РБК.
Картаполов и Луговой обратились к генпрокурору Игорю Краснову 17 января, запросив информацию о наличии у следственных органов материалов по уголовным делам, возбужденным против Чубайса. Дополнительно, депутаты написали письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать доследственную проверку в отношении предпринимателя на предмет выявления признаков преступлений за период его работы в «Роснано» с 2008 по 2020 годы.
Сегодня задержали трех бывших заместителей Чубайса. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Так, известны двое задержанных: экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян и бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский.
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