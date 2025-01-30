Генпрокуратура проверит работу Чубайса на посту «Роснано» и помощника Путина

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Картаполов анонсировал проверку деятельности Чубайса
Картаполов анонсировал проверку деятельности Чубайса Фото:

Генпрокуратура проверит работу Анатолия Чубайса на посту помощника президента и в компании «Роснано». Обращение с просьбой провести проверку в ведомство направили депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой.

«У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — заявил Картаполов. Его слова передает РБК. 

Картаполов и Луговой обратились к генпрокурору Игорю Краснову 17 января, запросив информацию о наличии у следственных органов материалов по уголовным делам, возбужденным против Чубайса. Дополнительно, депутаты написали письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать доследственную проверку в отношении предпринимателя на предмет выявления признаков преступлений за период его работы в «Роснано» с 2008 по 2020 годы. 

Сегодня задержали трех бывших заместителей Чубайса. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Так, известны двое задержанных: экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян и бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский. 

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Генпрокуратура проверит работу Анатолия Чубайса на посту помощника президента и в компании «Роснано». Обращение с просьбой провести проверку в ведомство направили депутаты Госдумы Андрей Картаполов и Андрей Луговой. «У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — заявил Картаполов. Его слова передает РБК.  Картаполов и Луговой обратились к генпрокурору Игорю Краснову 17 января, запросив информацию о наличии у следственных органов материалов по уголовным делам, возбужденным против Чубайса. Дополнительно, депутаты написали письмо председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой организовать доследственную проверку в отношении предпринимателя на предмет выявления признаков преступлений за период его работы в «Роснано» с 2008 по 2020 годы.  Сегодня задержали трех бывших заместителей Чубайса. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Так, известны двое задержанных: экс-заместитель исполнительного директора, управляющий директор по финансам Артур Галстян и бывший исполнительный директор «Роснано» Борис Подольский. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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