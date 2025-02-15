В Абхазии ждут наблюдателей из России в случае второго тура выборов

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В Абхазии готовятся принять представителей РФ для наблюдения за вторым туром выборов
В Абхазии готовятся принять представителей РФ для наблюдения за вторым туром выборов Фото:

Центральная избирательная комиссия Абхазии ожидает прибытия международных электоральных экспертов из РФ на второй тур выборов президента, если он будет необходим. По словам председателя абхазского Центризбиркома Дмитрия Маршана, сотрудничество с Россией является ключевым в организации выборного процесса в республике.

«Что касается Центральной избирательной комиссии РФ, изначально наши коллеги оказывают нам содействие и касаемо вопроса аккредитации <...> Наша Центральная избирательная комиссия посчитала необходимым дать возможность ЦИК РФ выбрать из 200 [международных наблюдателей из России] именно тех, кого они могли бы к нам прислать», — сообщил Дмитрий Маршан, его слова приводит ТАСС.

Председатель Центризбиркома Абхазии также выразил благодарность ЦИК России за техническую поддержку и предоставление помещений в Москве и Черкесске для голосования. Он отметил, что, если второй тур выборов состоится, то Абхазия готова принять российских экспертов в необходимом количестве. Никаких проблем с аккредитацией у них не будет, поскольку приоритет будет отдан именно наблюдателям из дружественной страны. Ранее российская сторона не стала направлять собственных представителей на наблюдение за досрочными выборами в Абхазии из-за того, что та не дала оперативный ответ на список наблюдателей из РФ. 

Досрочные выборы главы Абхазии проводятся 15 февраля. На пост президента борются: вице-президент Бадра Гунба, бывший торговый представитель республики в РФ Олег Барциц, экс-министр экономики и председатель оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба», председатель правления частного банка «Черноморский банк развития» Адгур Хурхумал и экс-председатель контрольной палаты республики Роберт Аршба. В случае, если никто из перечисленных кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй тур выборов.

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Центральная избирательная комиссия Абхазии ожидает прибытия международных электоральных экспертов из РФ на второй тур выборов президента, если он будет необходим. По словам председателя абхазского Центризбиркома Дмитрия Маршана, сотрудничество с Россией является ключевым в организации выборного процесса в республике. «Что касается Центральной избирательной комиссии РФ, изначально наши коллеги оказывают нам содействие и касаемо вопроса аккредитации <...> Наша Центральная избирательная комиссия посчитала необходимым дать возможность ЦИК РФ выбрать из 200 [международных наблюдателей из России] именно тех, кого они могли бы к нам прислать», — сообщил Дмитрий Маршан, его слова приводит ТАСС. Председатель Центризбиркома Абхазии также выразил благодарность ЦИК России за техническую поддержку и предоставление помещений в Москве и Черкесске для голосования. Он отметил, что, если второй тур выборов состоится, то Абхазия готова принять российских экспертов в необходимом количестве. Никаких проблем с аккредитацией у них не будет, поскольку приоритет будет отдан именно наблюдателям из дружественной страны. Ранее российская сторона не стала направлять собственных представителей на наблюдение за досрочными выборами в Абхазии из-за того, что та не дала оперативный ответ на список наблюдателей из РФ.  Досрочные выборы главы Абхазии проводятся 15 февраля. На пост президента борются: вице-президент Бадра Гунба, бывший торговый представитель республики в РФ Олег Барциц, экс-министр экономики и председатель оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба», председатель правления частного банка «Черноморский банк развития» Адгур Хурхумал и экс-председатель контрольной палаты республики Роберт Аршба. В случае, если никто из перечисленных кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй тур выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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