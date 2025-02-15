В Абхазии ждут наблюдателей из России в случае второго тура выборов

Центральная избирательная комиссия Абхазии ожидает прибытия международных электоральных экспертов из РФ на второй тур выборов президента, если он будет необходим. По словам председателя абхазского Центризбиркома Дмитрия Маршана, сотрудничество с Россией является ключевым в организации выборного процесса в республике.
«Что касается Центральной избирательной комиссии РФ, изначально наши коллеги оказывают нам содействие и касаемо вопроса аккредитации <...> Наша Центральная избирательная комиссия посчитала необходимым дать возможность ЦИК РФ выбрать из 200 [международных наблюдателей из России] именно тех, кого они могли бы к нам прислать», — сообщил Дмитрий Маршан, его слова приводит ТАСС.
Председатель Центризбиркома Абхазии также выразил благодарность ЦИК России за техническую поддержку и предоставление помещений в Москве и Черкесске для голосования. Он отметил, что, если второй тур выборов состоится, то Абхазия готова принять российских экспертов в необходимом количестве. Никаких проблем с аккредитацией у них не будет, поскольку приоритет будет отдан именно наблюдателям из дружественной страны. Ранее российская сторона не стала направлять собственных представителей на наблюдение за досрочными выборами в Абхазии из-за того, что та не дала оперативный ответ на список наблюдателей из РФ.
Досрочные выборы главы Абхазии проводятся 15 февраля. На пост президента борются: вице-президент Бадра Гунба, бывший торговый представитель республики в РФ Олег Барциц, экс-министр экономики и председатель оппозиционной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба», председатель правления частного банка «Черноморский банк развития» Адгур Хурхумал и экс-председатель контрольной палаты республики Роберт Аршба. В случае, если никто из перечисленных кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов, будет проведен второй тур выборов.
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