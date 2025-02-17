Правительство решило по-новому оценивать знания русского языка детей мигрантов

Рособрнадзор изменит проект оценки знаний русского языка у детей мигрантов
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Изменения обсудит профильный комитет Госдумы, заявила Яровая
Изменения обсудит профильный комитет Госдумы, заявила Яровая Фото:

Правительство РФ решило изменить подход к оценке знаний русского языка детьми мигрантов после замечаний Госдумы. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.

«Сегодня на нашем заседании руководитель Рособрнадзора доложил о том, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению. Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов», — передает слова Яровой ТАСС.

Она добавила, что изменения будут обсуждены профильным комитетом Госдумы по просвещению. Яровая подчеркнула, что парламентский контроль помогает предотвратить несоответствия на уровне подзаконных актов.

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Правительство РФ решило изменить подход к оценке знаний русского языка детьми мигрантов после замечаний Госдумы. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая. «Сегодня на нашем заседании руководитель Рособрнадзора доложил о том, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению. Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов», — передает слова Яровой ТАСС. Она добавила, что изменения будут обсуждены профильным комитетом Госдумы по просвещению. Яровая подчеркнула, что парламентский контроль помогает предотвратить несоответствия на уровне подзаконных актов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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