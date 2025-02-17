Правительство решило по-новому оценивать знания русского языка детей мигрантов

Правительство РФ решило изменить подход к оценке знаний русского языка детьми мигрантов после замечаний Госдумы. Об этом рассказала вице-спикер Госдумы, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая.
«Сегодня на нашем заседании руководитель Рособрнадзора доложил о том, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению. Внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов», — передает слова Яровой ТАСС.
Она добавила, что изменения будут обсуждены профильным комитетом Госдумы по просвещению. Яровая подчеркнула, что парламентский контроль помогает предотвратить несоответствия на уровне подзаконных актов.
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