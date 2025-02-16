16 февраля 2025

Президент Финляндии представил свою концепцию окончания СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Финляндии хотят активно участвовать в переговорах
В Финляндии хотят активно участвовать в переговорах Фото:

Президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Первый шаг плана включает в себя укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России.

«В первую очередь — до начала переговоров о прекращении огня — необходимо ужесточить санкции в отношении России и предоставить ее замороженные активы», — сказал Стубб, слова которого приводит газета Helsingin Sanomat. На следующих этапах он предлагает обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам, при этом контроль за соблюдением перемирия должен осуществляться под эгидой ООН или ОБСЕ.

Стубб упомянул о возможности Украины обратиться за членством в Евросоюз и НАТО, что будет зависеть от решения союзников. Он подчеркнул, что его предложенный план не является универсальным решением, а представляет собой лишь набор предложений для обсуждения на международной арене.

В США считают, что Китай нужен им для урегулирования украинского конфликта, написало ранее агентство Bloomberg. Американские чиновники, согласно его публикации, прямо заявили своим европейским коллегам, что не рассматривают их в качестве участников урегулирования на Украине.

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Президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Первый шаг плана включает в себя укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России. «В первую очередь — до начала переговоров о прекращении огня — необходимо ужесточить санкции в отношении России и предоставить ее замороженные активы», — сказал Стубб, слова которого приводит газета Helsingin Sanomat. На следующих этапах он предлагает обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам, при этом контроль за соблюдением перемирия должен осуществляться под эгидой ООН или ОБСЕ. Стубб упомянул о возможности Украины обратиться за членством в Евросоюз и НАТО, что будет зависеть от решения союзников. Он подчеркнул, что его предложенный план не является универсальным решением, а представляет собой лишь набор предложений для обсуждения на международной арене. В США считают, что Китай нужен им для урегулирования украинского конфликта, написало ранее агентство Bloomberg. Американские чиновники, согласно его публикации, прямо заявили своим европейским коллегам, что не рассматривают их в качестве участников урегулирования на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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