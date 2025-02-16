Президент Финляндии представил свою концепцию окончания СВО

Президент Финляндии Александр Стубб предложил трехэтапный план по урегулированию российско-украинского конфликта в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Первый шаг плана включает в себя укрепление позиции Украины через усиленную поддержку и ужесточение санкций против России.
«В первую очередь — до начала переговоров о прекращении огня — необходимо ужесточить санкции в отношении России и предоставить ее замороженные активы», — сказал Стубб, слова которого приводит газета Helsingin Sanomat. На следующих этапах он предлагает обеспечить прекращение огня и переход к мирным переговорам, при этом контроль за соблюдением перемирия должен осуществляться под эгидой ООН или ОБСЕ.
Стубб упомянул о возможности Украины обратиться за членством в Евросоюз и НАТО, что будет зависеть от решения союзников. Он подчеркнул, что его предложенный план не является универсальным решением, а представляет собой лишь набор предложений для обсуждения на международной арене.
В США считают, что Китай нужен им для урегулирования украинского конфликта, написало ранее агентство Bloomberg. Американские чиновники, согласно его публикации, прямо заявили своим европейским коллегам, что не рассматривают их в качестве участников урегулирования на Украине.
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