Nordwind изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Казани

Из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту Казань, рейсы авиакомпания Nordwind задерживаются на прилет и вылет. Об этом сообщает авиакомпания.
«19 февраля из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту „Казань“ авиакомпания Nordwind вынуждено скорректировала расписание рейсов», — предупреждает Nordwind. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале авиакомпании.
Пассажиры следующих рейсов должны учитывать изменения в своих планах:
- N4 1488 Бишкек — Казань;
- N4 412 Казань — Сочи;
- N4 411 Сочи — Казань;
- N4 250 Казань — Санкт-Петербург;
- N4 784 Улан-Удэ — Казань;
- N4 248 Казань — Санкт-Петербург;
- N4 247 Санкт-Петербург — Казань;
- N4 060 Казань — Москва.
Для пассажиров, чьи рейсы подверглись задержкам или изменениям, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания Nordwind рекомендует пассажирам регулярно проверять статус своих рейсов, чтобы быть в курсе последних изменений. Актуальную информацию можно получить через:
- Онлайн-табло на сайте авиакомпании Nordwind;
- Онлайн-табло Международного аэропорта Казань.
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