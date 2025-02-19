Nordwind изменила расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Казани

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Для пассажиров, чьи рейсы подверглись задержкам или изменениям, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами
Для пассажиров, чьи рейсы подверглись задержкам или изменениям, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами Фото:

Из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту Казань, рейсы авиакомпания Nordwind задерживаются на прилет и вылет. Об этом сообщает авиакомпания.

«19 февраля из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту „Казань“ авиакомпания Nordwind вынуждено скорректировала расписание рейсов», — предупреждает Nordwind. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале авиакомпании.

Пассажиры следующих рейсов должны учитывать изменения в своих планах:

- N4 1488 Бишкек — Казань;

- N4 412 Казань — Сочи;

- N4 411 Сочи — Казань;

- N4 250 Казань — Санкт-Петербург;

- N4 784 Улан-Удэ — Казань;

- N4 248 Казань — Санкт-Петербург;

- N4 247 Санкт-Петербург — Казань;

- N4 060 Казань — Москва.

Для пассажиров, чьи рейсы подверглись задержкам или изменениям, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания Nordwind рекомендует пассажирам регулярно проверять статус своих рейсов, чтобы быть в курсе последних изменений. Актуальную информацию можно получить через:

- Онлайн-табло на сайте авиакомпании Nordwind;

- Онлайн-табло Международного аэропорта Казань.

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Из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту Казань, рейсы авиакомпания Nordwind задерживаются на прилет и вылет. Об этом сообщает авиакомпания. «19 февраля из-за временных ограничений на полеты в Международном аэропорту „Казань“ авиакомпания Nordwind вынуждено скорректировала расписание рейсов», — предупреждает Nordwind. Сообщение было опубликовано в официальном telegram-канале авиакомпании. Пассажиры следующих рейсов должны учитывать изменения в своих планах: - N4 1488 Бишкек — Казань; - N4 412 Казань — Сочи; - N4 411 Сочи — Казань; - N4 250 Казань — Санкт-Петербург; - N4 784 Улан-Удэ — Казань; - N4 248 Казань — Санкт-Петербург; - N4 247 Санкт-Петербург — Казань; - N4 060 Казань — Москва. Для пассажиров, чьи рейсы подверглись задержкам или изменениям, будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Авиакомпания Nordwind рекомендует пассажирам регулярно проверять статус своих рейсов, чтобы быть в курсе последних изменений. Актуальную информацию можно получить через: - Онлайн-табло на сайте авиакомпании Nordwind; - Онлайн-табло Международного аэропорта Казань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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