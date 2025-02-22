Путин запросил у Лаврова доклад о переговорах в Эр-Рияде

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Путин попросил Лаврова рассказать членам Совбеза итоги встречи в Эр-Рияде
Путин попросил Лаврова рассказать членам Совбеза итоги встречи в Эр-Рияде Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин запросил доклад у министра иностранных дел Сергея Лаврова о его последних поездках. А именно об итогах встречи с американскими представителями в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. 

«Сергей Викторович, вам слово. И потом попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Ну я отчеты вижу, получаю. Но для коллег будет интересно, полезной послушать», — заявил Путин на совещание с членами Совбеза. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». 

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Президент России Владимир Путин запросил доклад у министра иностранных дел Сергея Лаврова о его последних поездках. А именно об итогах встречи с американскими представителями в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля.  «Сергей Викторович, вам слово. И потом попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Ну я отчеты вижу, получаю. Но для коллег будет интересно, полезной послушать», — заявил Путин на совещание с членами Совбеза. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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