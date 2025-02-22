Путин запросил у Лаврова доклад о переговорах в Эр-Рияде

Путин попросил Лаврова рассказать членам Совбеза итоги встречи в Эр-Рияде
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Президент России Владимир Путин запросил доклад у министра иностранных дел Сергея Лаврова о его последних поездках. А именно об итогах встречи с американскими представителями в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля.
«Сергей Викторович, вам слово. И потом попросил бы вас рассказать о ваших поездках. Ну я отчеты вижу, получаю. Но для коллег будет интересно, полезной послушать», — заявил Путин на совещание с членами Совбеза. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».
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