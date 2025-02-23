Швейцария готовится отправить своих военных на Украину

Швейцария рассматривает возможность направления своих военных для участия в международной миротворческой операции на территории Украины. Это может произойти в случае поступления официального запроса от правительства и парламента страны. Об этом заявил командующий швейцарскими вооруженными силами Томас Зюссли.
«В настоящее время швейцарские солдаты отправляются в Косово или Боснию на шесть месяцев, затем происходит ротация. Подобным образом это может сработать и на Украине, если политики этого захотят. <...> Вопрос в том, что нужно ООН, и какое решение примут Федеральный совет и парламент», — рассказал Зюссли в интервью Blick.
По словам командующего, для обеспечения мира необходимо, чтобы Россия и Украина достигли соглашения о прекращении огня и разрешили Организации Объединенных Наций отправить миротворческие силы для поддержания стабильности в регионе. В случае получения соответствующего запроса власти Швейцарии начнут подготовку программы тренировок для военнослужащих и приступят к планированию развертывания войск, отметил Зюссли. По его словам, затем начнется процесс набора и обучения личного состава.
Ране Швейцария официально подтвердила смерть своего гражданина, наемника на территории Украины. По информации, предоставленной Министерством иностранных дел Швейцарии, Вооруженные силы Украины уведомили о том, что легионер скорее всего погиб в районе проведения боевых действий, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.