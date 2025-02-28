VK узнала, что чаще всего «лайкают» россияне

Ко Дню лайка, который отмечается 1 марта, аналитики VK провели исследование, чтобы выяснить, какие темы наиболее популярны среди российской аудитории в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Дзен». По результатам анализа, в соцсети «ВКонтакте» больше всего лайков собирают посты о юморе и развлечениях, в ОК — о кулинарии и питомцах, а в «Дзене» — новости, контент о домашних животных и отношениях, сообщили в пресс-службе VK.
«Пользователи „ВКонтакте“ больше всего лайкают посты в пабликах, посвященных юмору и развлечениям, образованию, новостям, животным и творчеству. В топ-5 среди пользователей ОК вошли сообщества о кулинарии, питомцах, юморе, поздравлениях и книгах. В „Дзене“ по числу лайков в 2024 году в топе „Общество“, „Новости“, „Домашние животные“, „Отношения“, „Еда и напитки“», — рассказали URA.RU в VK.
В контексте исследования было выявлено, что среди всех типов и тематик контента наибольшее количество реакций в соцсети «ВКонтакте» получил клип о встрече человека со своей собакой спустя три года. В «Одноклассниках» особенно популярными стали публикации о действиях пожарных из Екатеринбурга, поздравивших женщин с 8 Марта, и о спасении студентом-медиком москвички в метро.
В течение 2024 года пользователи социальных платформ «ВКонтакте», ОК и «Дзен» поставили более 110 миллиардов реакций. Отмечается, что женщины демонстрируют большую активность в взаимодействии с контентом по сравнению с мужчинами. Так, на долю женщин в соцсети «ВКонтакте» приходится 62% всех лайков второй год подряд. Аналогичная тенденция наблюдается и в «Дзене», где женщины также составили 62% от всех реакций за указанный период. В ОК женская активность еще выше — они оставили 67% всех «Классов» и других реакций.
Исследование VK также раскрыло демографические особенности взаимодействия с контентом. Так, на платформе «ВКонтакте» основной активностью отличаются пользователи в возрасте 16-24 лет, тогда как в «Одноклассниках» больше всего реакций приходится на возрастную группу 35-44 года.
В результате исследования также были выявлены российские регионы, где пользователи соцсети оставляют наибольшее количество реакций на пост одного человека. По данным аудитории «ВКонтакте», лидерами стали Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская, Кемеровская и Нижегородская областей. В соцсети «Одноклассники» наиболее активными в выражении своих эмоций оказались жители Ставропольского края, Краснодарского края, Воронежской, Иркутской и Кемеровской областей. Что касается платформы «Дзен», то среди наиболее отзывчивых пользователей выделяются жители Калининградской, Астраханской, Ивановской, Волгоградской и Томской областей.
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