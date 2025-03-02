02 марта 2025

Медведев назвал саммит по Украине в Лондоне «русофобским шабашем»

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Медведев прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС
Медведев прокомментировал встречу Зеленского с лидерами ЕС Фото:

Саммит по Украине в Лондоне ничто иное, как «русофобский шабаш», с желающими воевать до последнего украинца. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя встречу лидеров ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. По его словам, они хотят продолжать конфликт «до последнего украинца».

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в социальной сети X заявление, в котором критикует лидеров Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского за проведение торжественных ужинов в то время, как солдаты погибают на фронте. Зеленский прибыл в Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер организовал встречу с рядом европейских лидеров для обсуждения текущей ситуации в Украине и вопросов общеевропейской безопасности, напоминает «Царьград».

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Саммит по Украине в Лондоне ничто иное, как «русофобский шабаш», с желающими воевать до последнего украинца. Такое мнение выразил зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя встречу лидеров ЕС с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. По его словам, они хотят продолжать конфликт «до последнего украинца». Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в социальной сети X заявление, в котором критикует лидеров Евросоюза и президента Украины Владимира Зеленского за проведение торжественных ужинов в то время, как солдаты погибают на фронте. Зеленский прибыл в Лондон, где британский премьер-министр Кир Стармер организовал встречу с рядом европейских лидеров для обсуждения текущей ситуации в Украине и вопросов общеевропейской безопасности, напоминает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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