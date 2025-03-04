Грузинский депутат Заркуа: самый большой враг Украины — Прибалтика

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Главный враг Украины - Прибалтика, заявил грузинский депутат
Главный враг Украины - Прибалтика, заявил грузинский депутат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны Балтии являются главным врагом Украины, потому что они провоцируют ее к продолжению боев в конфликте. Об этом сообщил депутат парламента кавказской республики Ираклий Заркуа. 

«Они подстрекают украинцев: „Идите, бейтесь до последнего украинца, чтобы измотать Россию“», — заявил Заркуа. Его слова передает «Первый канал Грузии».

Он подчеркнул, что страны Прибалтики должны поддерживать Украину как своих соседей. Депутат также указал на аналогичное отношение стран Балтии к Грузии. На фоне этого, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против грузинских правоохранителей, которые участвовали в подавлении протестов в различных городах страны. 

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Страны Балтии являются главным врагом Украины, потому что они провоцируют ее к продолжению боев в конфликте. Об этом сообщил депутат парламента кавказской республики Ираклий Заркуа.  «Они подстрекают украинцев: „Идите, бейтесь до последнего украинца, чтобы измотать Россию“», — заявил Заркуа. Его слова передает «Первый канал Грузии». Он подчеркнул, что страны Прибалтики должны поддерживать Украину как своих соседей. Депутат также указал на аналогичное отношение стран Балтии к Грузии. На фоне этого, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против грузинских правоохранителей, которые участвовали в подавлении протестов в различных городах страны. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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