Страны Балтии являются главным врагом Украины, потому что они провоцируют ее к продолжению боев в конфликте. Об этом сообщил депутат парламента кавказской республики Ираклий Заркуа.
«Они подстрекают украинцев: „Идите, бейтесь до последнего украинца, чтобы измотать Россию“», — заявил Заркуа. Его слова передает «Первый канал Грузии».
Он подчеркнул, что страны Прибалтики должны поддерживать Украину как своих соседей. Депутат также указал на аналогичное отношение стран Балтии к Грузии. На фоне этого, Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против грузинских правоохранителей, которые участвовали в подавлении протестов в различных городах страны.
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