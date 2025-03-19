Концерн «Калашников» выпустил новый ЗРК «Крона» для борьбы с дронами

Концерн «Калашников» создал новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК), который получил название «Крона», для противодействия БПЛА ВСУ. Об этом сообщает гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.
«Опыт противодействия большим и малым беспилотным летательным аппаратам противника, полученный в ходе спецоперации, навел нас на идею создать новый маневренный и высокоавтоматизированный комплекс, который способен эффективно противостоять даже самым сложным целям, включая малозаметные вражеские беспилотники и крылатые ракеты», — рассказал Лушников, говоря об идее создания нового зенитно-ракетного комплекса «Крона». Его слова передает информационное агентство Удмуртии «Сусанин».
Комплекс создан для обеспечения защиты государственных учреждений, элементов городской инфраструктуры и связи, а также складов вооружений. Основными объектами, против которых он применяется, являются беспилотные летательные аппараты среднего класса. В арсенале комплекса находятся зенитные управляемые ракеты типов «9М340» и «9М333».
Ранее концерн «Калашников» впервые представил зенитный ракетный комплекс нового поколения ближнего радиуса действия под названием «Крона-Э» на международной выставке вооружений и оборонных технологий IDEX 2025 в Абу-Даби. Этот комплекс разработан для обеспечения защиты стратегически значимых объектов и жизненно важных элементов городской инфраструктуры от атак с воздуха, передает RT.
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