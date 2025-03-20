Суд поставил точку в деле предпринимателей, строивших оборонительную линию у Курской области

Суд взыскал более 4,1 млрд рублей с участников строительства линий обороны
© Служба новостей «URA.RU»
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С участников строительства фортификации под Курском по иску Генпрокуратуры взыскали 4 миллиарда
С участников строительства фортификации под Курском по иску Генпрокуратуры взыскали 4 миллиарда Фото:

Суд взыскал более 4,1 миллиарда рублей с участников строительства оборонных линий на границе с Украиной в Курской области. Иск, поданный Генеральной прокуратурой, был направлен против бывших топ-менеджеров областной корпорации развития и подрядчиков. По итогу двухмесячного рассмотрения иска сумма претензий выросла на 900 миллионов рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 

«В общей сложности фигурирующие в иске предприниматели и подконтрольные им компании получили 24 контракта на сумму свыше 3,2 млрд руб. Вместо возведения защитных сооружений они создали видимость работ и реализовали сложную схему расходов, заключив фиктивные договоры на поставку строительных материалов и оборудования», — передает содержание уголовного дела издание «Коммерсант». 

Генеральная прокуратура России сообщила о крупном финансовом преступлении, в результате которого было обналичено и присвоено более 660 млн рублей бюджетных средств. Дополнительно, еще 530 млн рублей были потрачены на приобретение автомобилей и недвижимости в нескольких регионах страны.

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Суд взыскал более 4,1 миллиарда рублей с участников строительства оборонных линий на границе с Украиной в Курской области. Иск, поданный Генеральной прокуратурой, был направлен против бывших топ-менеджеров областной корпорации развития и подрядчиков. По итогу двухмесячного рассмотрения иска сумма претензий выросла на 900 миллионов рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.  «В общей сложности фигурирующие в иске предприниматели и подконтрольные им компании получили 24 контракта на сумму свыше 3,2 млрд руб. Вместо возведения защитных сооружений они создали видимость работ и реализовали сложную схему расходов, заключив фиктивные договоры на поставку строительных материалов и оборудования», — передает содержание уголовного дела издание «Коммерсант».  Генеральная прокуратура России сообщила о крупном финансовом преступлении, в результате которого было обналичено и присвоено более 660 млн рублей бюджетных средств. Дополнительно, еще 530 млн рублей были потрачены на приобретение автомобилей и недвижимости в нескольких регионах страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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