Тело младенца нашли в канализации в Подмосковье

В канализационной системе многоквартирного дома в Озерском районе Подмосковья найдено тело двухмесячного ребенка весом около двух килограмм. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
«Малыш новорожденный, весом 2 кг», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что местные жители вызвали коммунальные службы из-за засора в канализации. В ходе осмотра специалисты обнаружили тело младенца.
Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели ребенка и то, как он оказался в канализационной трубе. На данный момент подробности произошедшего не сообщаются.
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