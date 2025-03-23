Тело младенца нашли в канализации в Подмосковье

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Коммунальщики нашли тело младенца в канализационной трубе в Подмосковье
Коммунальщики нашли тело младенца в канализационной трубе в Подмосковье Фото:

В канализационной системе многоквартирного дома в Озерском районе Подмосковья найдено тело двухмесячного ребенка весом около двух килограмм. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

«Малыш новорожденный, весом 2 кг», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что местные жители вызвали коммунальные службы из-за засора в канализации. В ходе осмотра специалисты обнаружили тело младенца.

Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели ребенка и то, как он оказался в канализационной трубе. На данный момент подробности произошедшего не сообщаются. 

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В канализационной системе многоквартирного дома в Озерском районе Подмосковья найдено тело двухмесячного ребенка весом около двух килограмм. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ. «Малыш новорожденный, весом 2 кг», — говорится в сообщении телеканала. Уточняется, что местные жители вызвали коммунальные службы из-за засора в канализации. В ходе осмотра специалисты обнаружили тело младенца. Правоохранительные органы начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства гибели ребенка и то, как он оказался в канализационной трубе. На данный момент подробности произошедшего не сообщаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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