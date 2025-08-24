Появилось видео военных, которых Россия вернула с Украины

Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими
Спецоперация РФ на Украине
Появились кадры с российскими военными, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена. Соответствующее видео URA.RU предоставило Министерство обороны РФ.
На кадрах счастливые военнослужащие кричат «Россия!». Они также держат в руках российские флаги.
В результате обмена между Россией и Украиной из украинского плена были освобождены 146 российских военнослужащих, а также восемь гражданских лиц. Проведение обмена стало возможным при содействии ОАЭ. Сейчас военные находятся в Беларуси.
