Появилось видео военных, которых Россия вернула с Украины

Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими
Москва и Киев провели обмен пленными военнослужащими Фото:
Спецоперация РФ на Украине

Появились кадры с российскими военными, которые вернулись из украинского плена в рамках обмена. Соответствующее видео URA.RU предоставило Министерство обороны РФ.

На кадрах счастливые военнослужащие кричат «Россия!». Они также держат в руках российские флаги.

В результате обмена между Россией и Украиной из украинского плена были освобождены 146 российских военнослужащих, а также восемь гражданских лиц. Проведение обмена стало возможным при содействии ОАЭ. Сейчас военные находятся в Беларуси.

