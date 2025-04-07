Швеция отказалась отправлять США яйца из-за приближения Пасхи

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Швеция не будет поставлять в США яйца
Швеция не будет поставлять в США яйца Фото:

Швеция отказалась поставлять куриные яйца в США из-за увеличенного внутреннего потребления в преддверии Пасхи. Об этом сообщает менеджер компании Svenska Agg («Шведские яйца», — прим. URA.RU) Мари Леннескуг Хогстадиус. Штаты, в свою очередь, испытывают дефицит и существенный рост цен на этот продукт из-за эпидемии птичьего гриппа.

В связи с приближением праздника потребление яиц в Швеции значительно увеличивается. «Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции», — отметила Мари Леннескуг Хогстадиус в беседе с изданием Sveriges Radio.

Ситуация в США осложнена резким повышением цен, вызванным вспышкой птичьего гриппа. В марте текущего года стоимость яиц в США была самой высокой среди стран «Большой двадцатки», что делает невозможным импорт из стран с более низкими ценами, таких как Швеция, сообщает РИА Новости.

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Швеция отказалась поставлять куриные яйца в США из-за увеличенного внутреннего потребления в преддверии Пасхи. Об этом сообщает менеджер компании Svenska Agg («Шведские яйца», — прим. URA.RU) Мари Леннескуг Хогстадиус. Штаты, в свою очередь, испытывают дефицит и существенный рост цен на этот продукт из-за эпидемии птичьего гриппа. В связи с приближением праздника потребление яиц в Швеции значительно увеличивается. «Поэтому сейчас мы определенно хотим оставить наши шведские яйца в Швеции», — отметила Мари Леннескуг Хогстадиус в беседе с изданием Sveriges Radio. Ситуация в США осложнена резким повышением цен, вызванным вспышкой птичьего гриппа. В марте текущего года стоимость яиц в США была самой высокой среди стран «Большой двадцатки», что делает невозможным импорт из стран с более низкими ценами, таких как Швеция, сообщает РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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