Мигранты из Индии и Бангладеш заменят сбежавших украинцев

На Украине начался приток трудовых мигрантов из Индии и Бангладеш для замещения уехавшей молодежи. Об этом сообщил соучредитель клуба специалистов по кадрам HRD-club Дмитрий Дегтяр. По данным эксперта, иностранцы уже активно работают в стране разнорабочими, водителями, сварщиками и специалистами по логистике.
«Нас ожидает этот поток. Он не будет массовым, но он уже есть. Среди иностранцев чаще всего нанимают людей из Индии и Бангладеш. Это разнорабочие, специалисты логистики, водители, сварщики. Нужны изменения в процедуре трудоустройства иностранцев, упрощение», — заявил Дмитрий Дегтяр. По его мнению, чтобы компенсировать дефицит кадров, необходимы реформы в трудовом законодательстве. Его слова приводит украинская служба Би-би-си.
СМИ отмечает, что тенденцию подтверждают и молодые украинцы. По словам 21-летнего охранника Антона, примерно 70% его знакомых уже уехали из страны или планируют это сделать.
В среде работодателей фиксируется нехватка молодых работников: согласно опросу портала Work.ua, более трети компаний потеряли значительную часть сотрудников в возрасте от 18 до 22 лет после открытия границ для этой категории граждан. Сервис также сообщает, что доля мужчин 18–22 лет, ищущих работу через портал, снизилась с 16% до 11% за последние месяцы.
В конце августа на Украине вступило в силу постановление правительства, разрешающее мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения. После этого в социальных сетях появились видео очередей на пограничных пунктах пропуска.
