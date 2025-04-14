Названы критичные последствия из-за повышения пошлин на развод

Вслед за увеличением пошлины на развод граждане РФ станут меньше вступать в брак. Своим мнением поделилась замглавы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы Татьяна Буцкая. Изменить ситуацию можно только комплексно, уверена она.
«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать — это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи, помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — пояснила свою позицию Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.
С 1 января размер госпошлины за развод — 5 тысяч рублей, это почти восьмикратное увеличение. Ранее депутат ГД Виталий Милонов заявил, что нужно брать с россиян по 100 тысяч рублей за регистрацию такого процесса. По его словам, это поможет снизить количество разводов.
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