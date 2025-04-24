Украина отказывается от напряжения в 220 вольт

Власти Украины приняли решение перейти на европейские стандарты напряжения в электросетях, отказавшись от прежнего показателя в 220 вольт. Об этом сообщают украинские издания со ссылкой на профильную Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Согласно новой инициативе, в украинских электросетях будет установлено номинальное напряжение 230/400 вольт, что соответствует общеевропейским стандартам.
«На Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности — переход на номинальное напряжение 230/400 вольт», — приводит «Экономическая правда» цитату Национальной комиссии. В ведомстве считают, что отказ от прежних 220 вольт окажет положительное влияние на качество электроснабжения и поспособствует повышению энергоэффективности.
Кроме того, отмечается, что обновление стандартов напряжения поможет унифицировать украинскую энергосистему с европейской, что является частью более широкой стратегии по интеграции страны в европейское энергетическое пространство. По мнению специалистов, такие меры также позволят снизить износ оборудования и обеспечить более стабильную подачу электроэнергии для потребителей.
В России стандартные значения номинального напряжения для электрических установок определяются национальным стандартом ГОСТ 29322-2014. Согласно данному документу, для однофазных сетей установлено номинальное напряжение 230 вольт, а для трехфазных — 400 вольт. С учетом допустимых отклонений в пределах 10%, фактические значения напряжения могут находиться в диапазоне от 207 до 253 вольт для однофазных сетей и от 360 до 440 вольт для трехфазных.
В то же время Правила устройства электроустановок (ПУЭ), регламентирующие порядок эксплуатации и параметры электрических сетей, предусматривают возможность применения напряжения 220/380 вольт. Для этого значения также устанавливается допустимое отклонение в пределах 10%, что обеспечивает аналогичный диапазон изменения напряжения.
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