Сделка с Киевом по полезным ископаемым направлена на возврат американских средств, потраченных на помощь Украине. Об этом рассказал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
«Она предназначена для того, чтобы Украина смогла расплатиться с Соединенными Штатами», — передает слова Миллера ТАСС. Он добавил, что Вашингтон будет стремиться реализовать соглашение как можно скорее.
Согласно проекту соглашения по полезным ископаемым между Киевом и Вашингтоном, заключенному 1 мач, оно будет иметь приоритет над украинским законодательством в случае несоответствия. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Украина не сможет использовать свои законы как оправдание для невыполнения этого соглашения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.