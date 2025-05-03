Над Черным морем уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российские силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на регионы РФ
Российские силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на регионы РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Yад акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также три украинские ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования „Storm Shadow“ и три украинских управляемых ракеты „Нептун-МД“, — сказано в сводке военного ведомства. Там добавили, что в акватории Черного моря были ликвидированы 14 безэкипажных катеров. 

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над шестью регионами России силами ПВО уничтожено 170 украинских дронов. В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Yад акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также три украинские ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования „Storm Shadow“ и три украинских управляемых ракеты „Нептун-МД“, — сказано в сводке военного ведомства. Там добавили, что в акватории Черного моря были ликвидированы 14 безэкипажных катеров.  Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над шестью регионами России силами ПВО уничтожено 170 украинских дронов. В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...