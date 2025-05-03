Над Черным морем уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД»

Yад акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также три украинские ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования „Storm Shadow“ и три украинских управляемых ракеты „Нептун-МД“, — сказано в сводке военного ведомства. Там добавили, что в акватории Черного моря были ликвидированы 14 безэкипажных катеров.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над шестью регионами России силами ПВО уничтожено 170 украинских дронов. В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.