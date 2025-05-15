Для написавшего осуждающую СВО надпись на остановке запросили 13 лет колонии

Написавшему фейк о ВС РФ члену «Легиона «Свобода России»* грозит 13 лет колонии
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Прокурор запросил в суде 13 лет колонии для обвиняемого в членстве в «Легионе »Свобода России«»*
Прокурор запросил в суде 13 лет колонии для обвиняемого в членстве в «Легионе »Свобода России«»* Фото:

Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы для жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова, который написал маркером на остановке надпись с дискредитацией ВС РФ. Также Веселов обвиняется в участии в "Легионе "Свобода России"" (украинская террористическая организация, запрещенная в РФ) , это следует из заседания второго Западного окружного военного суда.

"Прошу признать Веселова виновным… назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима", — заявил прокурор — представитель гособвинения, его слова передает РИА Новости. Прокурор также потребовал установить для Веселова запрет на администрирование страниц в интернете сроком на три года.

Согласно материалам дела, Веселов, 1997 года рождения, вступил в telegram-канал "Легиона"*, заполнил анкету на участие и установил связь с куратором организации. По данным следствия, обвиняемый стал активным участником "Легиона"*, содействовал его деятельности, а также нанес маркером надпись, дискредитирующую российскую армию, на информационном стенде в Электростали. 

Веселов признал свою вину частично. Он подтвердил свое участие в организации, но отрицал активную вовлеченность и факт вовлечения других лиц. Кроме того, обвиняемый отверг обвинения в распространении фейков о российской армии и уточнил, что надпись была сделана не на остановочном павильоне, а на информационном стенде. Во время допроса в суде мужчина заявил, что "ошибся" и выразил искреннее раскаяние в содеянном.

*"Легион "Свобода России"" — украинская террористическая организация, запрещенная в России.

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Гособвинение запросило 13 лет лишения свободы для жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова, который написал маркером на остановке надпись с дискредитацией ВС РФ. Также Веселов обвиняется в участии в "Легионе "Свобода России"" (украинская террористическая организация, запрещенная в РФ) , это следует из заседания второго Западного окружного военного суда. "Прошу признать Веселова виновным… назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы, из них три года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима", — заявил прокурор — представитель гособвинения, его слова передает РИА Новости. Прокурор также потребовал установить для Веселова запрет на администрирование страниц в интернете сроком на три года. Согласно материалам дела, Веселов, 1997 года рождения, вступил в telegram-канал "Легиона"*, заполнил анкету на участие и установил связь с куратором организации. По данным следствия, обвиняемый стал активным участником "Легиона"*, содействовал его деятельности, а также нанес маркером надпись, дискредитирующую российскую армию, на информационном стенде в Электростали.  Веселов признал свою вину частично. Он подтвердил свое участие в организации, но отрицал активную вовлеченность и факт вовлечения других лиц. Кроме того, обвиняемый отверг обвинения в распространении фейков о российской армии и уточнил, что надпись была сделана не на остановочном павильоне, а на информационном стенде. Во время допроса в суде мужчина заявил, что "ошибся" и выразил искреннее раскаяние в содеянном. *"Легион "Свобода России"" — украинская террористическая организация, запрещенная в России.
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