Российская делегация начала встречу с главой МИД Турции Фиданом

ТАСС: делегация России в Стамбуле отправилась в президентский офис Долмабахче
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Фидан и переговорщики со стороны России начали встречу
Фидан и переговорщики со стороны России начали встречу Фото:

В Стамбуле 15 мая началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на переговоры с представителями Украины. Делегация РФ в связи с этим направилась в президентский офис Долмбачхе. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров. 

«Встреча делегаций началась в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче», — сообщил источник РИА Новости. По информации агентства, турецкий министр вылетел в Стамбул из Антальи, где ранее принимал участие в неформальном совещании глав МИД стран НАТО. Встреча проходит в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче, куда направилась ранее делегация, уточняло ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий, выразив надежду на достижение соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. Среди целей переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение национальных интересов России. Подробности о переговорах — в прямой трансляции URA.RU.

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В Стамбуле 15 мая началась встреча министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской делегацией, прибывшей на переговоры с представителями Украины. Делегация РФ в связи с этим направилась в президентский офис Долмбачхе. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.  «Встреча делегаций началась в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче», — сообщил источник РИА Новости. По информации агентства, турецкий министр вылетел в Стамбул из Антальи, где ранее принимал участие в неформальном совещании глав МИД стран НАТО. Встреча проходит в Рабочем офисе администрации президента Турции в Долмабахче, куда направилась ранее делегация, уточняло ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий, выразив надежду на достижение соглашения о прекращении огня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва настроена на серьезный поиск путей к долгосрочному мирному урегулированию. Среди целей переговоров — устранение первопричин конфликта и обеспечение национальных интересов России. Подробности о переговорах — в прямой трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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