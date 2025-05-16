Главе управления по ЦФО «Военно-строительной компании» вменяется взятка в 20 млн

Начальник управления «Военно-строительной компании» по Центральному федеральному округу (ЦФО) Матвей Иванов обвиняется в получении взятки в 20 миллионов рублей при реализации нацпроекта. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ.
«Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при реализации национального проекта (ч. 6 ст. 290 УК РФ)», — говорится в telegram-канале военных следственных органов СК РФ. По данным следствия, он получил деньги от представителей ООО «Авестал» за содействие в заключении контрактов по строительству футбольного манежа в Твери в период 2022–2023 годах. Суд избрал Иванову меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование по его делу продолжается. Оно находится под контролем Главного военного следственного управления.
Савеловский суд Москвы 11 апреля арестовал Иванова по делу о взятке и мошенничестве сроком на 1 месяц и 17 суток. Тогда ему отказали в мере пресечения без содержания под стражей.
«Военно-строительной компания» строит объекты для Минобороны. Кроме того, организация занимается реконструкцией исторических объектов, в частности, Нахимовского училища, фортов в Кронштадте.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.