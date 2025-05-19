Путин и Трамп не договорились о сроках прекращения огня

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во время телефонных переговоров не договаривались о сроках прекращения огня на Украине. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, американский президент активно подчеркивал заинтересованность в этом вопросе.
«Нет, об этом (о сроках прекращения огня на Украине — прим. URA.RU) не говорили. Хотя Трамп подчеркивал заинтересованность в скорейшем достижении договоренности», — заявил Ушаков во время конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Путин и Трамп провели большой телефонный разговор. По итогам переговоров первый заявил, что Россия и Украина «на правильном пути» касательно урегулирования конфликта.
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