19 мая 2025

Автоюрист рассказал, как россияне могут пожаловаться на перекрывший дорогу грузовик

Автоюрист Славнов: жители могут жаловаться на перекрывший двор грузовик в ГИБДД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне могут написать заявление на перекрывший двор грузовик
Россияне могут написать заявление на перекрывший двор грузовик Фото:

Если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, жители вправе пожаловаться в компетентные органы, написав заявление в управление по району и в ГИБДД, которые примут решение об устранении проблемы. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Славнов отметил, что если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, они вправе пожаловаться в компетентные органы. «Открываем “Помощник Москвы”, скидываем туда фотографию, указываем, что проехать невозможно. Пишем заявление в управу района и в ГИБДД, что по такому-то адресу с 6 до 6:30 утра невозможно проехать, поскольку грузовая машина, которая приезжает на разгрузку к какому-то магазину, перекрывает дорожное движение», — рассказал Дмитрий Славнов в беседе с "Общественной службой новостей". По его словам, после поступления жалобы ГИБДД и администрация района могут принять решение о расширении проезда, установке дополнительных знаков или других мерах по устранению проблемы.

Автоюрист также отметил, что магазины, расположенные в жилых зонах, обязаны по закону иметь отдельное место для приема грузовиков, чтобы не мешать движению других автомобилей. В противном случае торговую точку не примут в эксплуатацию, заявил автоюрист Славнов.

Славнов также подчеркнул, что прежде чем обращаться к властям, стоит попробовать решить вопрос на месте — например, попросить водителя грузовика перепарковаться. Такой подход работает и в случае с машинами маркетплейсов или даже скорой помощи: большинство водителей готовы пойти навстречу и освободить проезд. Если водитель отсутствует, можно воспользоваться приложением «Госуслуги» и отправить уведомление владельцу транспортного средства. Славнов призвал граждан к цивилизованному общению и решению подобных ситуаций без конфликтов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, жители вправе пожаловаться в компетентные органы, написав заявление в управление по району и в ГИБДД, которые примут решение об устранении проблемы. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов. Славнов отметил, что если магазин уже работает, но его грузовые автомобили продолжают блокировать проезд жителям, они вправе пожаловаться в компетентные органы. «Открываем “Помощник Москвы”, скидываем туда фотографию, указываем, что проехать невозможно. Пишем заявление в управу района и в ГИБДД, что по такому-то адресу с 6 до 6:30 утра невозможно проехать, поскольку грузовая машина, которая приезжает на разгрузку к какому-то магазину, перекрывает дорожное движение», — рассказал Дмитрий Славнов в беседе с "Общественной службой новостей". По его словам, после поступления жалобы ГИБДД и администрация района могут принять решение о расширении проезда, установке дополнительных знаков или других мерах по устранению проблемы. Автоюрист также отметил, что магазины, расположенные в жилых зонах, обязаны по закону иметь отдельное место для приема грузовиков, чтобы не мешать движению других автомобилей. В противном случае торговую точку не примут в эксплуатацию, заявил автоюрист Славнов. Славнов также подчеркнул, что прежде чем обращаться к властям, стоит попробовать решить вопрос на месте — например, попросить водителя грузовика перепарковаться. Такой подход работает и в случае с машинами маркетплейсов или даже скорой помощи: большинство водителей готовы пойти навстречу и освободить проезд. Если водитель отсутствует, можно воспользоваться приложением «Госуслуги» и отправить уведомление владельцу транспортного средства. Славнов призвал граждан к цивилизованному общению и решению подобных ситуаций без конфликтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...