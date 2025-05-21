Ереван высказался по поводу изменений в отношениях с Москвой

Армения не намерена пересматривать или переформатировать союзнические отношения с Россией, подтвердил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Ереване.
«Отвечая на вопрос, готовимся ли мы перформатировать союзнические отношения с РФ, хочу прямо ответить — нет», — заявил Мирзоян. Трансляция пресс-конференции проходит на сайте МИД РФ. Представитель Армении подчеркнул, что все обязательства, права и намерения были официально зафиксированы в документах, подписаны и ратифицированы, и на сегодняшний день их действие не было отменено.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее прибыл в столицу Армении с рабочим визитом. В рамках поездки запланированы встречи главы российского внешнеполитического ведомства с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с президентом республики Ваагном Хачатуряном.
Ранее у здания Министерства иностранных дел Армении прошла акция протеста, организованная представителями оппозиционной антироссийской партии «За республику». Участники мероприятия держали плакаты и скандировали лозунги с критикой в адрес политики Российской Федерации. Сотрудники полиции о ттеснили протестующих от входа в министерство, где в это время проходила встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном. Несмотря на действия правоохранительных органов, активисты продолжают оставаться в непосредственной близости от здания.
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