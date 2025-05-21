Полиция Армении оттеснила группу антироссийских активистов от здания Министерства иностранных дел, где проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Участники акции продолжают находиться поблизости от здания.
«Полиция оттеснила участников акции на другую сторону улицы от здания МИД, проход к нему дополнительно закрыт полицейскими автобусами», — передает корреспондент РИА Новости. В то же время участники акции остаются в непосредственной близости от здания, однако сотрудники полиции не позволяют им приблизиться к месту, где проходят переговоры. Ситуация у здания Министерства иностранных дел Армении остается спокойной.
Ранее представители маргинальной антироссийской партии Армении «За республику» провели акцию протеста у здания Министерства иностранных дел страны, выступая с плакатами и выкрикивая лозунги, осуждающие политику Российской Федерации. Лавров 20 июня прибыл в Армению с рабочим визитом. В ходе визита в среду он проводит переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.
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