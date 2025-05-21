Армянская полиция оттеснила провокаторов с антироссийскими лозунгами от здания МИД, где находится Лавров

Армянская полиция оттеснила антироссийских провокаторов от здания МИД
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция Армении оттеснила участников акции на другую сторону улицы от здания МИД
Полиция Армении оттеснила участников акции на другую сторону улицы от здания МИД Фото:

Полиция Армении оттеснила группу антироссийских активистов от здания Министерства иностранных дел, где проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Участники акции продолжают находиться поблизости от здания.

«Полиция оттеснила участников акции на другую сторону улицы от здания МИД, проход к нему дополнительно закрыт полицейскими автобусами», — передает корреспондент РИА Новости. В то же время участники акции остаются в непосредственной близости от здания, однако сотрудники полиции не позволяют им приблизиться к месту, где проходят переговоры. Ситуация у здания Министерства иностранных дел Армении остается спокойной.

Ранее представители маргинальной антироссийской партии Армении «За республику» провели акцию протеста у здания Министерства иностранных дел страны, выступая с плакатами и выкрикивая лозунги, осуждающие политику Российской Федерации. Лавров 20 июня прибыл в Армению с рабочим визитом. В ходе визита в среду он проводит переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Полиция Армении оттеснила группу антироссийских активистов от здания Министерства иностранных дел, где проходит встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Участники акции продолжают находиться поблизости от здания. «Полиция оттеснила участников акции на другую сторону улицы от здания МИД, проход к нему дополнительно закрыт полицейскими автобусами», — передает корреспондент РИА Новости. В то же время участники акции остаются в непосредственной близости от здания, однако сотрудники полиции не позволяют им приблизиться к месту, где проходят переговоры. Ситуация у здания Министерства иностранных дел Армении остается спокойной. Ранее представители маргинальной антироссийской партии Армении «За республику» провели акцию протеста у здания Министерства иностранных дел страны, выступая с плакатами и выкрикивая лозунги, осуждающие политику Российской Федерации. Лавров 20 июня прибыл в Армению с рабочим визитом. В ходе визита в среду он проводит переговоры с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Ожидается, что глава российского внешнеполитического ведомства также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...