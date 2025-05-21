Глава МИД Армении высказал недовольство ОДКБ

Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за неудовлетворительной реакции организации на определенные события в стране. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян.
«Это не секрет, что Армения недовольна реакцией ОКДБ на очень определенные события. И также известно, что мы заморозили нашу деятельность в рамках этой организации. Здесь, на этом этапе, каких-то далеко идущих выводов я делать не буду», — заявил Мирзоян на на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым по итогом переговоров. Трансляция велась на сайте МИД РФ.
Он подчеркнул, что диалог с Россией по вопросам безопасности остается конструктивным и непрерывным, охватывая как проблемные, так и позитивные аспекты сотрудничества. «Здоровые, рабочие отношения и здоровые, рабочие обсуждения», — добавил министр.
В начале 2025 года отношения Армении с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказались под пристальным вниманием из-за слухов о возможном выходе Еревана из организации. В январе лидер партии «Родина» и экс-глава Службы нацбезопасности Артур Ванецян предупредил, что уход из ОДКБ может угрожать безопасности республики, учитывая ее стратегическую зависимость от военного сотрудничества с Россией. Доклад Службы внешней разведки Армении, опубликованный в том же месяце, подчеркнул низкую вероятность возвращения Еревана к активному участию в ОДКБ в 2025 году, указав на сохраняющиеся разногласия и сомнения в эффективности организации.
В марте парламент республики во втором чтении рассмотрел законопроект о начале процесса интеграции в Европейский Союз, а 4 апреля президент Ваагн Хачатурян подписал закон, официально запустивший этот процесс. В России это решение восприняли с настороженностью, предположив, что сближение с ЕС может быть частью стратегии Еревана по переориентации внешней политики, возможно, маскирующей более глубокие изменения в отношениях с Москвой.
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