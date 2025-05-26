Российские военные ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

Российские силы ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, применив высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«... нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что поставленные задачи были выполнены: все намеченные цели успешно поражены.
Ранее в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО выявили и уничтожили 96 беспилотников, запущенных ВСУ. Наибольшее число БПЛА было поражено в воздушном пространстве Брянской области — 31 единица. В Белгородской области было ликвидировано 16 украинских дронов, а в Курской — 11. Кроме того, сообщается о нейтрализации одного беспилотника на территории Татарстана. В целом за последние сутки над различными регионами России было перехвачено и уничтожено 148 украинских беспилотников.
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