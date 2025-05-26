Российские военные ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области

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ВС РФ нанесли мощный удар по аэродрому в Хмельницкой области
ВС РФ нанесли мощный удар по аэродрому в Хмельницкой области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские силы ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, применив высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«... нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что поставленные задачи были выполнены: все намеченные цели успешно поражены.

Ранее в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО выявили и уничтожили 96 беспилотников, запущенных ВСУ. Наибольшее число БПЛА было поражено в воздушном пространстве Брянской области — 31 единица. В Белгородской области было ликвидировано 16 украинских дронов, а в Курской — 11. Кроме того, сообщается о нейтрализации одного беспилотника на территории Татарстана. В целом за последние сутки над различными регионами России было перехвачено и уничтожено 148 украинских беспилотников.

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Российские силы ударили по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, применив высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «... нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам на аэродроме Староконстантинов», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что поставленные задачи были выполнены: все намеченные цели успешно поражены. Ранее в Минобороны сообщили, что в течение минувшей ночи российские средства ПВО выявили и уничтожили 96 беспилотников, запущенных ВСУ. Наибольшее число БПЛА было поражено в воздушном пространстве Брянской области — 31 единица. В Белгородской области было ликвидировано 16 украинских дронов, а в Курской — 11. Кроме того, сообщается о нейтрализации одного беспилотника на территории Татарстана. В целом за последние сутки над различными регионами России было перехвачено и уничтожено 148 украинских беспилотников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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