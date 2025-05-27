Лавров назвал причину новых массированных ударов по военным объектам Украины

Ответные удары российских войск по военной инфраструктуре Украины являются естественной мерой после атак Киева по гражданским объектам на территории РФ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Те наши ответные удары, о которых вы сказали, они абсолютно естественны в этой ситуации», — пояснил Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Трансляцию встречи ведет ТАСС.
Лавров подчеркнул, что преступник должен быть наказан, и, по его словам, украинское руководство «прекрасно знает, за что они получили». Министр добавил, что российские удары наносились исключительно по военным объектам и инфраструктуре, используемой ВСУ, в отличие от украинских атак по гражданским объектам на территории РФ.
Массированные комбинированные удары по военной и промышленной инфраструктуре Украины российские войска начали наносить в ночь на 24 мая и продолжили спустя сутки. Основная часть ударов пришлась на объекты промышленности и заводы в Киеве, также были поражены цели в других областях, пишет 360.ru.
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