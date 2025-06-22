Задержан вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы.
«Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин», — передает ТАСС. По предварительным данным, задержание связано с мошенничеством. В Следственном комитете региона URA.RU сказали, что ответ по данному запросу будет направлен позже.
По информации Mash, арест произошел накануне, а общая сумма ущерба оценивается примерно в 500 млн рублей. Мошенничество связано с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы.
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