Задержан вице-губернатор Белгородской области Зайнуллин

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Зайнуллин задержали по делу о мошенничестве
Зайнуллин задержали по делу о мошенничестве Фото:

Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы. 

«Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин», — передает ТАСС. По предварительным данным, задержание связано с мошенничеством. В Следственном комитете региона URA.RU сказали, что ответ по данному запросу будет направлен позже. 

По информации Mash, арест произошел накануне, а общая сумма ущерба оценивается примерно в 500 млн рублей. Мошенничество связано с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы.

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Вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин задержан в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщают правоохранительные органы.  «Задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин», — передает ТАСС. По предварительным данным, задержание связано с мошенничеством. В Следственном комитете региона URA.RU сказали, что ответ по данному запросу будет направлен позже.  По информации Mash, арест произошел накануне, а общая сумма ущерба оценивается примерно в 500 млн рублей. Мошенничество связано с завышением стоимости и хищением средств при производстве железобетонных изделий для укрепления государственной границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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