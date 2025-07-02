Над Крымом сбили четыре беспилотника ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских дрона над Республикой Крым. Об этом сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что дроны были уничтожены в период с 10:20 до 11:05 по московскому времени.
За последние сутки российские ПВО сбили 131 украинский беспилотник самолетного типа и перехватили семь управляемых авиационных бомб. По данным Минобороны РФ, с начала специальной военной операции уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 66 608 дронов.
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