За сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 131 беспилотник самолетного типа ВСУ, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.
По данным МО, с начала спецоперации было выведено из строя 663 украинских самолета, 283 вертолета, 66 608 дронов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 106 танков и других бронемашин, 1 573 боевые машины реактивной артиллерии. Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 847 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 37 551 транспортное средство специального военного назначения.
Сутками ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате 173 украинских беспилотников. Кроме того, сбиты были три ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM и снаряды HIMARS, передает RT.
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