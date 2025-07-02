Над российскими регионами сбили 131 украинский дрон

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С начала СВО ВС РФ уничтожили 66 608 дронов ВСУ
С начала СВО ВС РФ уничтожили 66 608 дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 131 беспилотник самолетного типа ВСУ, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщило ведомство в своем telegram-канале

По данным МО, с начала спецоперации было выведено из строя 663 украинских самолета, 283 вертолета, 66 608 дронов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 106 танков и других бронемашин, 1 573 боевые машины реактивной артиллерии. Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 847 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 37 551 транспортное средство специального военного назначения.

Сутками ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате 173 украинских беспилотников. Кроме того, сбиты были три ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM и снаряды HIMARS, передает RT.

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За сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 131 беспилотник самолетного типа ВСУ, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 131 беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — сообщило ведомство в своем telegram-канале.  По данным МО, с начала спецоперации было выведено из строя 663 украинских самолета, 283 вертолета, 66 608 дронов, 612 зенитных ракетных комплексов, 24 106 танков и других бронемашин, 1 573 боевые машины реактивной артиллерии. Кроме того, ВС РФ уничтожили 26 847 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 37 551 транспортное средство специального военного назначения. Сутками ранее Минобороны РФ сообщало о перехвате 173 украинских беспилотников. Кроме того, сбиты были три ракеты Storm Shadow, бомбы JDAM и снаряды HIMARS, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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