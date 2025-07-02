Путин встретился с президентом Киргизии

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Жапаров прибыл с визитом в Кремль (архивное фото)
Жапаров прибыл с визитом в Кремль (архивное фото) Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин, принял президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Глава Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом.

В начале встречи лидеры обменялись приветственным рукопожатием и сделали совместное фото, после чего приступили к переговорам в ограниченном составе. Трансляция встречи ведется в эфире телеканала «Россия 24». 

Российскую сторону на переговорах представляют, среди прочих, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и глава ПСБ Петр Фрадков.

Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, планируется проведение расширенных переговоров с участием делегаций обеих стран. Согласно заявлениям официальных представителей Москвы и Бишкека, основное внимание на переговорах будет уделено вопросам развития партнерских и союзнических отношений между Россией и Киргизией.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин, принял президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Глава Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом. В начале встречи лидеры обменялись приветственным рукопожатием и сделали совместное фото, после чего приступили к переговорам в ограниченном составе. Трансляция встречи ведется в эфире телеканала «Россия 24».  Российскую сторону на переговорах представляют, среди прочих, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и глава ПСБ Петр Фрадков. Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, планируется проведение расширенных переговоров с участием делегаций обеих стран. Согласно заявлениям официальных представителей Москвы и Бишкека, основное внимание на переговорах будет уделено вопросам развития партнерских и союзнических отношений между Россией и Киргизией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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