Путин встретился с президентом Киргизии

Президент Российской Федерации Владимир Путин, принял президента Киргизской Республики Садыра Жапарова в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. Глава Киргизии прибыл в Москву с рабочим визитом.
В начале встречи лидеры обменялись приветственным рукопожатием и сделали совместное фото, после чего приступили к переговорам в ограниченном составе. Трансляция встречи ведется в эфире телеканала «Россия 24».
Российскую сторону на переговорах представляют, среди прочих, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел Сергей Лавров, заместитель министра финансов Алексей Моисеев, помощник президента Юрий Ушаков, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин и глава ПСБ Петр Фрадков.
Как ранее сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, планируется проведение расширенных переговоров с участием делегаций обеих стран. Согласно заявлениям официальных представителей Москвы и Бишкека, основное внимание на переговорах будет уделено вопросам развития партнерских и союзнических отношений между Россией и Киргизией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.