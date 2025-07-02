Медведев раскрыл число контрактников, поступивших на службу

Медведев: в ВС РФ за первую половину года поступило более 210 тыс контрактников
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Медведев отметил высокий патриотизм граждан, заключивших контракт
Медведев отметил высокий патриотизм граждан, заключивших контракт Фото:
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За первые шесть месяцев текущего года более 210 тысяч человек заключили контракты на прохождение службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«...Мы рассмотрим итоги комплектования ВооружЕнных сил военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом, хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший, и на 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек», — рассказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видео зампред Совбеза РФ опубликовал в своем telegram-канале.

Он отметил, что с начала года в добровольческие подразделения на контрактную службу поступили более 18 тысяч человек. По словам Медведева, это результат слаженной работы. Также он отметил высокий патриотизм граждан, заключивших контракт. Медведев выразил уверенность, что положительная динамика сохранится, а задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

Ранее депутат Государственной думы и член комитета по обороне Виктор Соболев опроверг слухи о возможной мобилизации. По его словам, проведение частичной или полной мобилизации может быть лишь в ситуации, если текущих мер окажется недостаточно для отражения агрессии ВСУ, передает «Национальная служба новостей».

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За первые шесть месяцев текущего года более 210 тысяч человек заключили контракты на прохождение службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «...Мы рассмотрим итоги комплектования ВооружЕнных сил военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом, хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший, и на 1 июля в воинские части прибыло более 210 тысяч человек», — рассказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию ВC РФ военнослужащими, проходящими военную службу по контракту. Видео зампред Совбеза РФ опубликовал в своем telegram-канале. Он отметил, что с начала года в добровольческие подразделения на контрактную службу поступили более 18 тысяч человек. По словам Медведева, это результат слаженной работы. Также он отметил высокий патриотизм граждан, заключивших контракт. Медведев выразил уверенность, что положительная динамика сохранится, а задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены. Ранее депутат Государственной думы и член комитета по обороне Виктор Соболев опроверг слухи о возможной мобилизации. По его словам, проведение частичной или полной мобилизации может быть лишь в ситуации, если текущих мер окажется недостаточно для отражения агрессии ВСУ, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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