Российские водители будут платить больше за документы на машину

В Госдуме одобрили законопроект, который предполагает увеличение государственных пошлин для автовладельцев. Предложение планируется вынести на рассмотрение депутатов 15 июля.
«Одобренный документ предполагает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тысячи», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Отмечается, что за внесение изменений в паспорт плата увеличится — с 350 до 525 рублей, а стоимость свидетельства о регистрации повысится до 1,5 тысячи рублей на бумаге и до 4,5 тысячи на пластике.
Также в два раза подорожает выдача водительских удостоверений и международных прав. Кроме того, значительно увеличатся пошлины на автомобильные номера и различные свидетельства, связанные с транспортными средствами. Законопроект был разработан Минфином на фоне снижения нефтегазовых доходов.
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