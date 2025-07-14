Российские водители будут платить больше за документы на машину

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Пошлины для автовладельцев вырастут
Пошлины для автовладельцев вырастут Фото:

В Госдуме одобрили законопроект, который предполагает увеличение государственных пошлин для автовладельцев. Предложение планируется вынести на рассмотрение депутатов 15 июля.

«Одобренный документ предполагает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тысячи», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Отмечается, что за внесение изменений в паспорт плата увеличится — с 350 до 525 рублей, а стоимость свидетельства о регистрации повысится до 1,5 тысячи рублей на бумаге и до 4,5 тысячи на пластике.

Также в два раза подорожает выдача водительских удостоверений и международных прав. Кроме того, значительно увеличатся пошлины на автомобильные номера и различные свидетельства, связанные с транспортными средствами. Законопроект был разработан Минфином на фоне снижения нефтегазовых доходов.

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В Госдуме одобрили законопроект, который предполагает увеличение государственных пошлин для автовладельцев. Предложение планируется вынести на рассмотрение депутатов 15 июля. «Одобренный документ предполагает увеличение пошлин за получение паспорта транспортного средства в полтора раза — с 800 рублей до 1,2 тысячи», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Отмечается, что за внесение изменений в паспорт плата увеличится — с 350 до 525 рублей, а стоимость свидетельства о регистрации повысится до 1,5 тысячи рублей на бумаге и до 4,5 тысячи на пластике. Также в два раза подорожает выдача водительских удостоверений и международных прав. Кроме того, значительно увеличатся пошлины на автомобильные номера и различные свидетельства, связанные с транспортными средствами. Законопроект был разработан Минфином на фоне снижения нефтегазовых доходов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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