Путин расскажет иностранным коллегам об итогах саммита на Аляске

Путин проведет серию международных телефонных разговоров
Путин проинформирует иностранных коллег об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом
Путин проинформирует иностранных коллег об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

Президент России Владимир Путин 18 августа продолжит серию телефонных разговоров со своими иностранными коллегами. Как сообщает пресс-служба президента, главной темой бесед станут итоги саммита России и США на Аляске.

Ранее Путин уже пообщался на эту тему с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча Путин и Трампа состоялась 15 августа в Анкоридже. Главным вопросом саммита стало урегулирование украинского конфликта.

