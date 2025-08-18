Путин расскажет иностранным коллегам об итогах саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин 18 августа продолжит серию телефонных разговоров со своими иностранными коллегами. Как сообщает пресс-служба президента, главной темой бесед станут итоги саммита России и США на Аляске.
Ранее Путин уже пообщался на эту тему с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Встреча Путин и Трампа состоялась 15 августа в Анкоридже. Главным вопросом саммита стало урегулирование украинского конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.