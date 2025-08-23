Сальдо объяснил Европе, почему им стоит опасаться Зеленского

Сальдо: Европе нужно быть осторожнее по отношению к Зеленскому
Европа уже «прозевала» Гитлера, заявил Сальдо
Европа уже «прозевала» Гитлера, заявил Сальдо

Европе нужно быть осторожнее по отношению к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, сравнив украинского лидера с Гитлером.

«Главное, надо убедить европейские страны, что втягивание и создание такого длинного конфликта ведет к непоправимым последствиям. Неизвестно, чем еще, как себя поведет Зеленский, они точно так же когда-то прозевали Гитлера», — заявил Сальдо. Его слова приводит ТАСС. Губернатор также указал, что Европа дает деньги Украине для того, чтобы вооружить ее, а не милитаризовать.

Ранее Владимир Сальдо заявлял, что после завершения конфликта Россия и Украина смогут восстановить добрососедские отношения, несмотря на внешнее влияние других государств. Он подчеркивал, что страны исторически связаны, а мирное соглашение создаст условия для дальнейшего сотрудничества.

