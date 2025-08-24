Вэнс: Россия собиралась проявить гибкость ради завершения конфликта с Украиной

Россия собиралась проявить гибкость по ряду своих основных требований в отношении конфликта с Украиной ради его завершения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Они действительно были готовы проявить гибкость в отношении некоторых из своих основных требований. Они говорили о том, что необходимо для прекращения [конфликта]», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что Россия участвует в переговорном процессе добросовестно.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Эта встреча стала первой для лидеров двух стран за последние шесть лет. В ходе встречи они обсудили в частности и процесс завершения конфликта России и Украины.
