Вэнс: Россия собиралась проявить гибкость ради завершения конфликта с Украиной

Путин и Трамп провели переговоры на Аляске
Путин и Трамп провели переговоры на Аляске

Россия собиралась проявить гибкость по ряду своих основных требований в отношении конфликта с Украиной ради его завершения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. 

«Они действительно были готовы проявить гибкость в отношении некоторых из своих основных требований. Они говорили о том, что необходимо для прекращения [конфликта]», — сказал Вэнс в интервью телеканалу NBC. Он отметил, что Россия участвует в переговорном процессе добросовестно.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп встретились на Аляске 15 августа. Эта встреча стала первой для лидеров двух стран за последние шесть лет. В ходе встречи они обсудили в частности и процесс завершения конфликта России и Украины. 

