Умер лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор

На 88-м году жизни умер нобелевский лауреат Дэвид Балтимор
На 88-м году жизни умер нобелевский лауреат Дэвид Балтимор Фото:

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине 1975 года и один из крупнейших биологов 20 века Дэвид Балтимор скончался 7 сентября на 88-м году жизни в своем доме в Вудс-Хоуле. О смерти ученого сообщила его супруга Алис Хуанг.

«Умер Дэвид Балтимор, выдающийся биолог и лауреат Нобелевской премии 1975 года. Ему было 87 лет», — рассказала Алис Хуанг. Уточняется, что причиной стали осложнения от нескольких видов рака.

С 1968 года Балтимор работал в Массачусетском технологическом институте (MIT), где через два года совершил главное открытие своей жизни — обнаружил фермент обратной транскриптазы. Он возглавлял ведущие американские университеты, активно содействовал развитию исследований СПИДа и поддерживал молодых ученых. Коллеги отмечают его аналитический ум и влияние на развитие современной молекулярной биологии.

