Mash: дирижер Юрий Башмет резко теряет зрение

У дирижера Юрия Башмета стало резко ухудшаться зрение. Врачи диагностировали у 71-летнего музыканта прогрессирующую катаракту.
По данным telegram-канала Mash, маэстро обратился за медицинской помощью после внезапного ухудшения зрения. Врачи диагностировали катаракту — заболевание, при котором происходит помутнение хрусталика глаза и значительно снижается острота зрения. Маэстро был вынужден провести в больнице целый день под наблюдением специалистов. После обследования и проведения необходимых процедур его выписали домой, назначив поддерживающее лечение в виде глазных капель.
На данный момент врачи рассматривают возможность оперативного вмешательства. Башмету может потребоваться операция по замене хрусталика.
