ЦБ представил Госдуме обновленную стратегию по денежной политике

Банк России представил в Государственную думу обновленную стратегию по денежно-кредитной политике на 2026–2028 годы, сообщает пресс-служба регулятора. В документе изложены базовый и три альтернативных сценария развития экономики, а также даны разъяснения по ключевым подходам к регулированию денежного обращения в ближайшие три года.
«Банк России направил в Государственную думу обновленный проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026–2028 годы. В этом стратегическом документе Банк России разъясняет свои подходы к проведению денежно-кредитной политики, а также представляет базовый и три альтернативных сценария прогноза на ближайшие 3 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
В новой редакции проекта учтено решение о повышении ключевой ставки, которое было принято советом директоров Центрального банка 12 сентября 2025 года. Кроме того, в документ включен календарь решений по ключевой ставке на 2026 год. Обновлена статистическая и аналитическая база с учетом данных, опубликованных с 23 августа по 18 сентября текущего года. Ранее проект уже поступал на рассмотрение в правительство России и президенту страны.
