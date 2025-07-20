Тайфун «Вифа» обрушился на Гонконг, вызвав штормовое предупреждение самого высокого уровня и массовые отмены авиарейсов. Об этом сообщает городская метеорологическая обсерватория. Власти отменили занятия в школах и приостановили выполнение порядка 500 рейсов, еще около 400 были перенесены на более позднее время.
«Под воздействием его глазной стены ветры ураганной силы обрушиваются на южную часть территории», — сообщили в обсерватории, предупредив общественность «остерегаться разрушительных ветров». Цитата по The Guardian. Там объявили наивысший уровень угрозы тропического циклона — ураганный сигнал T10.
В Гонконге прогнозируются ветры со скоростью от 118 километров в час и выше, что создает серьезную опасность для региона. Тайфун, который находился утром примерно в 60 километрах к юго-востоку от города, вызвал гигантские волны на побережье острова.
Сотни жителей воспользовались временными убежищами, открытыми по распоряжению правительства. По данным властей, один человек обратился за медицинской помощью, поступили сообщения о падении деревьев. Временно приостановлено движение поездов на открытых участках железных дорог, закрыты детские сады и дневные школы.
По данным агентства «Синьхуа», режим повышенной готовности введен также в китайских провинциях Хайнань и Гуандун. Тайфун движется в сторону Макао и города Чжухай, ожидается его выход на сушу поздно вечером 20 июля и дальнейшее продвижение к Вьетнаму. Ранее «Вифа» принес сильные дожди и наводнения на Филиппины, где два человека числятся пропавшими без вести. Это первый раз с 2023 года, когда в Гонконге объявлен сигнал T10.
Ранее серия мощных землетрясений произошла в акватории у побережья Петропавловска-Камчатского. Максимальная магнитуда толчков достигала 7,6.
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