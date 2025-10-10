В Ростовской области большегруз раздавил инспектора

Инспектор скончался на месте аварии
Инспектор скончался на месте аварии

В Ростовской области большегруз насмерть задавил сотрудника транспортной инспекции. Мужчина скончался , сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Авария произошла утром 10 октября на трассе М-4 «Дон». «Водитель 1984 года рождения, житель города Ростова, по предварительным данным, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода 1982 года рождения (сотрудник транспортной инспекции), который двигался в попутном направлении перед автомобилем по переходно-скоростной полосе»,  говорится в публикации ведомства в telegram. Мужчина погиб на месте, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика погиб в аварии на трассе М-12 «Восток» в Кунгурском округе (Пермский край). По предварительной информации, 66-летний водитель-экспедитор не справился с управлением.

