В Ростовской области большегруз раздавил инспектора

В Ростовской области большегруз насмерть задавил сотрудника транспортной инспекции. Мужчина скончался , сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Авария произошла утром 10 октября на трассе М-4 «Дон». «Водитель 1984 года рождения, житель города Ростова, по предварительным данным, перед началом движения не убедился в безопасности маневра, допустил наезд на пешехода 1982 года рождения (сотрудник транспортной инспекции), который двигался в попутном направлении перед автомобилем по переходно-скоростной полосе», говорится в публикации ведомства в telegram. Мужчина погиб на месте, сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что водитель грузовика погиб в аварии на трассе М-12 «Восток» в Кунгурском округе (Пермский край). По предварительной информации, 66-летний водитель-экспедитор не справился с управлением.
